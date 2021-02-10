في طرابلس..إشكال فوري وإطلاق نار...والقوى الأمنية تتحرك

سجل إشكال فوري بين المدعو "ا.ر" و المدعو "ع.ح" عند اشارة الروكسي بالقرب من سنترال التل طرابلس، حيث اقدم المدعو "إ.ر" بإطلاق النار في الهواء من سلاح حربي من دون سقوط اصابات وفر إلى جهة مجهولة.



وقد حضرت القوى الأمنية والجيش إلى مكان الحادث، حيث عملت على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.