لبنان

66 حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان...ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
10-02-2021 | 19:53
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3157 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 328016. كما تم تسجيل 66 حالة وفاة. 
وجاء في التقرير:
 
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