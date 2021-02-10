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لبنان
66 حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان...ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
10-02-2021
|
19:53
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3157 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 328016. كما تم تسجيل 66 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:
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