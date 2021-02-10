حسن: نستغرب الإصرار على الإساءة إلى سمعة الوزارة

نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في بيان، "المعلومات المتداولة حول وصول كميات من لقاح فايزر إلى لبنان وتوزيعها على المحسوبيات من جهات سياسية وحزبية".وأكد أن "الوزير حسن كان أعلن موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح هذا السبت"، مستغربا "الإصرار على تسويق المعلومات الكاذبة والمضللة والإساءة إلى سمعة الوزارة ومصداقيتها وشفافيتها، في وقت أن المطلوب من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التحقق من المعلومات قبل نشرها، ومؤازرة الوزارة في تشجيع المواطنين على تسجيل أنفسهم على المنصة لحجز اللقاح كخيار ضروري في مواجهة الوباء".وأشار إلى أن "قبل قليل حصل لقاح AstraZeneca الذي حجزته وزارة الصحة العامة على منصة Covax على موافقة منظمة الصحة العالمية ما يشكل تطورا إيجابيا، خصوصًا أن موعد وصول هذا اللقاح متوقع في بداية الأسبوع الرابع من شباط الحالي".