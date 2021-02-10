لبنان

الطبش: كل التضامن مع السعودية في وجه الارهاب

Lebanon 24
10-02-2021 | 20:09
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غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "يستمر الإرهاب الحوثي في الاعتداء على السيادة السعودية، واستهداف المنشآت الاستراتيجة وتهديد سلامة المدنيين. فإلى متى سيبقى هذا التنظيم، وخلفه مشغله، بؤرة إرهاب وإجرام وعدوان؟ كل التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومع قيادتها الحكيمة وشعبها الطيب، في وجه الارهاب".
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