فرق مستشفى الهمشري الطبية تستكمل جولاتها الطبية في مخيم عين الحلوة

قامت الفرق الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - مستشفى الهمشري بمتابعة الجولات الميدانية لتقييم أوضاع المرضى المصابين بفايروس كورونا وللمخالطين لهم في مخيم عين الحلوة، بحضور القوة الأمنية المشتركة ولجان الأحياء واللجان الشعبية.وقال مدير عام مستشفى الهمشري د. رياض أبو العينين: "قامت الفرق الطبية التابع لمستشفى الهمشري بإستكمال جولاتها الطبية حيث جالت الفرق المؤلفة من 5 أطباء و 10 ممريضين و 3 مسعفين داخل حي الطوارئ، والتعمير، والسكة ، وأوزو، ثم إنتقل الفريق الى حي الطيرة وحي الصحون بحضور ممثلين عن لجان الأحياء، حيث قامت الفرق الطبية بمعاينة المرضى المصابين وتقييم وضعهم الصحي وبإجراء بعض الفحوصات السريرية وأخد مسحات ال PRC للمخالطي".وأضاف د. أبو العينين إن "هذه الحملة مستمرة حتى نقوم بعملية مسح لكافة أحياء المخيم وتقييم الوضع الصحي للمصابين وتقديم لهم كل أنواع المساعدات الطبية المنزلية وتحويل من هو بحاجة الى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج إذا دعت الحاجة".وأوضح د. أبو العينين بأن الفرق الطبية التابعة لمستشفى الهمشري قد جالت على 14 حيا وقاطعا، حتى الأن وبأن الوضع ليس بالسيئ ولكن علينا بإتباع أساليب الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية والعالمية وذالك من إرتداء للكمامة، والإبتعاد عن التجمعات، وتعقيم اليدين فهذه كلها مسؤوليات فردية آملين من لجان الأحياء والقوة المشتركة والفصائل والقوى الفلسطينية بمساعدتنا في هذه المهمة الصعبة، متمنيا على الجميع بتوحيد الجهود والإبتعاد عن الجدل العقيم وتقديم الإقتراحات البناءة لإنجاح مهمتنا داخل مخيم عين الحلوة الحبيب، فكان هناك إقتراح من بعض الإخوة على وضع خط ساخن للتواصل ليلاً مع ممرض أو ممريضين فقمنا على الفور بتشكيل لجنة تمريضية من 6 ممرضين لهذه الغاية وتم تعمميم أسمائهم وأرقام هواتفهم للتواصل، فقد وعدنا أهلنا في المخيم بأن نكون معهم وبجانبهم حتى تزول هذه الأزمة بإذن الله، متمنيا الشفاء للمصابين والسلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".