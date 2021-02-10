سرقة لأغطية الصرف الصحي في أبي سمراء

نزع مجهولون أغطية الصرف الصحي المصنوعة من (حديد الفونت) على طريق السكة البيضاء في منطقة زيتون طرابلس - أبي سمراء وسرقوها، ما ادى إلى حوادث سير عدة واضرار بالغة في السيارات التي تعبر المنطقة.ويقوم بعض الأهالي بوضع الإطارات المطاطية والإشارات الحمراء، للفت إنتباه السائقين إلى هذه الحفر وتجنبها، وبخاصة اثناء ساعات الليل.