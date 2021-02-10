توزيع مستلزمات كورونا المتبرع بها صينياً على أقاليم عمليات الأونروا

يجرى العمل على توزيع المستلزمات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 والتي تبرعت بها حكومة الجمهورية الشعبية الصينية، في الوقت المناسب لسائر مراكز الأونروا الصحية البالغ عددها 141 مركزا في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.ويخدم هذا التبرع حوالى 5,7 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة.وكان التوزيع بدأ عبر الأقاليم الخمسة في تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، وجاء التبرع السخي في وقت حرج بالنسبة إلى لاجئي فلسطين الذين واجهوا تفشي فيروس كوفيد-19 العالمي وبدأت الحالات المؤكدة في الارتفاع في شكل حاد في كل أرجاء المنطقة.كما أن هذا التبرع المقدم من الصين كفل أن يكون لدى الأونروا احتياطي من معدات الحماية الشخصية، ما يخفف من العواقب المباشرة للأوضاع المالية الحرجة التي واجهتها الوكالة.ويتم استخدام المواد التي تبرعت بها الصين، لتجهيز العاملين الصحيين وغير الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا، والذين هم على تواصل دائم مع الجمهور.ويتم تزويد الأطباء والممرضات وعمال التوزيع وعمال الصرف الصحي، الذين يخدمون لاجئي فلسطين يوميا، بالإمدادات لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة وأن تدابير الوقاية من فيروس كورونا مدمجة في التدخلات الإنسانية لحماية المنتفعين من خدمات الأونروا، إضافة إلى حماية موظفي الخطوط الأمامية، ما يساهم في منع المزيد من تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمع اللاجئين.