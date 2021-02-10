لبنان

توزيع مستلزمات كورونا المتبرع بها صينياً على أقاليم عمليات الأونروا

Lebanon 24
10-02-2021 | 21:56
A-
A+
Doc-P-792725-637485911437507899.jpg
Doc-P-792725-637485911437507899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يجرى العمل على توزيع المستلزمات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 والتي تبرعت بها حكومة الجمهورية الشعبية الصينية، في الوقت المناسب لسائر مراكز الأونروا الصحية البالغ عددها 141 مركزا في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

ويخدم هذا التبرع حوالى 5,7 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة.

وكان التوزيع بدأ عبر الأقاليم الخمسة في تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، وجاء التبرع السخي في وقت حرج بالنسبة إلى لاجئي فلسطين الذين واجهوا تفشي فيروس كوفيد-19 العالمي وبدأت الحالات المؤكدة في الارتفاع في شكل حاد في كل أرجاء المنطقة.

كما أن هذا التبرع المقدم من الصين كفل أن يكون لدى الأونروا احتياطي من معدات الحماية الشخصية، ما يخفف من العواقب المباشرة للأوضاع المالية الحرجة التي واجهتها الوكالة.

ويتم استخدام المواد التي تبرعت بها الصين، لتجهيز العاملين الصحيين وغير الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا، والذين هم على تواصل دائم مع الجمهور.

ويتم تزويد الأطباء والممرضات وعمال التوزيع وعمال الصرف الصحي، الذين يخدمون لاجئي فلسطين يوميا، بالإمدادات لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة وأن تدابير الوقاية من فيروس كورونا مدمجة في التدخلات الإنسانية لحماية المنتفعين من خدمات الأونروا، إضافة إلى حماية موظفي الخطوط الأمامية، ما يساهم في منع المزيد من تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمع اللاجئين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2021-02-11
00:56 | 2021-02-11
00:53 | 2021-02-11
00:33 | 2021-02-11
00:23 | 2021-02-11
00:11 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website