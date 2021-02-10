لبنان

خواجه: للتشهير بمحتكري المواد المدعومة ومهربيها

Lebanon 24
10-02-2021 | 22:07
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غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه عبر حسابه على تويتر:"يوميا تتوارد الأخبار عن مداهمة مؤسسات ومستودعات تخبئ مواد غذائية مدعومة لبيعها في السوق السوداء أو تهريبها للخارج.من حق اللبنانيين على وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية معرفة هؤلاء للتشهير بهم.
وهل تمت مصادرة تلك المواد وإيداع أصحابها السجون ليكونوا عبرة لغيرهم"؟
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