الخروقات الجوية للعدو مستمرة...

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيانين الآتيين:"بتاريخ 10 /2 /2021 الساعة 10.45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى بلدة البترون، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11,00 من فوق بلدة يارون.بتاريخ 10 /2 /2021 ما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويّين معاديَيْن من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.تتم متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".