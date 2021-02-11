لبنان

قطر ستقدّم المساعدات بعد تشكيل الحكومة

Lebanon 24
11-02-2021 | 00:11
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كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أبلغ المسؤولين اللبنانيين، أن بلاده على استعداد للقيام بأي دور لمساعدة لبنان، سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى أنه وعد أن قطر ستقدم المساعدات بعد تشكيل الحكومة، مشدداً على أن الدوحة تدعم المبادرة الفرنسية، باعتبارها قادرة على إخراج لبنان من أزمته، ومبدياً أمله بانعكاسات إيجابية للمصالحة الخليجية على أوضاع لبنان".
المصدر: السياسة الكويتية
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