العثور على سيّدة متوفيّة مكبّلة اليدين في قصقص

عُثِر على سيدة متوفية مكبلة اليدين تحت جسر المشاة في منطقة قصقص، وما زالت ظروف موتها مجهولة.

وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيق بالحادث.

وسيتم نقلها بعد قليل إلى المستشفى ليكشف عليها الطبيب الشرعي.