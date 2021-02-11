لبنان

وضع لبنان بالغ الصعوبة

Lebanon 24
11-02-2021 | 00:53
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يواجه لبنان، حسب معلومات أبلغت للمعنيين، وضعاً بالغ الصعوبة، أمنياً ومالياً، إذا اخفقت المحاولة الجارية لإخراج الملف الحكومي من دائرة الجمود، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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