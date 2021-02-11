وضع لبنان بالغ الصعوبة

يواجه لبنان، حسب معلومات أبلغت للمعنيين، وضعاً بالغ الصعوبة، أمنياً ومالياً، إذا اخفقت المحاولة الجارية لإخراج الملف الحكومي من دائرة الجمود، وفق أسرار "اللواء".