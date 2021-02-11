لبنان

تدخّل لدى عائلة مفجوعة

Lebanon 24
11-02-2021 | 00:56
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تدخلت جهات صديقة لدى عائلة مفجوعة، لإعادة النظر بالتوجه في ما خص مسار التحقيق والمرجعية القضائية التي يتعين أن تتولى هذه المهمة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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