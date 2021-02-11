لبنان

رئيس لجنة نيابية مُحرَج

Lebanon 24
11-02-2021 | 01:01
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رئيس لجنة نيابية فاعلة يواجه إحراجات، بسبب تنظيراته إزاء مشروع وضع على الطاولة، بانتظار إعادة النظر فيه، قبل بحثه وإقراره، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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