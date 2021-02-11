لبنان

كلمة لنصر الله الثلاثاء

Lebanon 24
11-02-2021 | 02:01
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يتحدث الثلاثاء المقبل السيّد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، لمناسبة ذكرى "القادة الشهداء" في المقاومة.
المصدر: اللواء
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نصر الله

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