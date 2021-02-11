تدخل فاتيكاني

في اطار اعادة الفاتيكان تنظيم الشؤون الكنسية وبعد عزل احد مطارنة الروم الكاثوليك الاسبوع الماضي، قبل البابا استقالة احد رؤساء الرهبانيات المارونية بعد الطلب اليه تقديمها