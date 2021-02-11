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تدخل فاتيكاني

Lebanon 24
11-02-2021 | 04:26
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في اطار اعادة الفاتيكان تنظيم الشؤون الكنسية وبعد عزل احد مطارنة الروم الكاثوليك الاسبوع الماضي، قبل البابا استقالة احد رؤساء الرهبانيات المارونية بعد الطلب اليه تقديمها
المصدر: النهار
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