الاونروا الى تراجع

تبدي جهات فلسطينية ولبنانية مخاوفها وقلقها من تدني خدمات الأونروا في المخيمات الفلسطينية، كاشفةً أنّ العجز تخطى النصف مليار دولار، وقد توقعت قيام المدير العام للمنظمة بزيارة بيروت في الايام المقبلة لمتابعة الاوضاع