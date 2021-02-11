لبنان

الاونروا الى تراجع

Lebanon 24
11-02-2021 | 04:32
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تبدي جهات فلسطينية ولبنانية مخاوفها وقلقها من تدني خدمات الأونروا في المخيمات الفلسطينية، كاشفةً أنّ العجز تخطى النصف مليار دولار، وقد توقعت قيام المدير العام للمنظمة بزيارة بيروت في الايام المقبلة لمتابعة الاوضاع
المصدر: النهار
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