لبنان

عدالة انتقائية

Lebanon 24
11-02-2021 | 04:36
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على رغم معاودة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ فان الموقوفين اعتباطا، ومنهم ضباط حذروا من نيترات الامونيوم وموظفون اداريون وسائقون لا مسؤولية على عاتقهم، لا يزالون الى اليوم من دون محاكمة ما يثير الريبة في العدالة الانتقائية 
المصدر: النهار
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