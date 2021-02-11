تهريب الأموال الى الخارج منذ 2019

تبين أنّ تهريب الأموال إلى الخارج يتخذ منذ العام 2019 وبصورة متصاعدة شكل تصدير أطنان من سبائك الذهب غير المصنّع إلى الخارج، مع حركة شراء كثيفة للسبائك والأونصات الذهبية من السوق المحلي.

