لبنان

وزارة في المرتبة الأولى للفساد.. ما هي؟

Lebanon 24
11-02-2021 | 04:42
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أظهرت دراسة أجرتها إحدى الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد أنّ وزارة المالية تحتل المرتبة الأولى في مستويات الفساد الإداري، وفي كلفته على الخزينة العامة لا سيما في الدوائر العقارية والتلاعب الضريبي والتهرّب الجمركي.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة المالية

فساد

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