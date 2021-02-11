وزارة في المرتبة الأولى للفساد.. ما هي؟

أظهرت دراسة أجرتها إحدى الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد أنّ وزارة المالية تحتل المرتبة الأولى في مستويات الفساد الإداري، وفي كلفته على الخزينة العامة لا سيما في الدوائر العقارية والتلاعب الضريبي والتهرّب الجمركي.