لا سفير للبنان في واشنطن

مع اقتراب بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد الشهر المقبل، ستنتقل مسؤولية السفارة اللبنانية في واشنطن إلى القائم بالأعمال بصفته الديبلوماسي الأعلى رتبة في السفارة.

