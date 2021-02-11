لبنان

لا سفير للبنان في واشنطن

Lebanon 24
11-02-2021 | 05:10
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مع اقتراب بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد الشهر المقبل، ستنتقل مسؤولية السفارة اللبنانية في واشنطن إلى القائم بالأعمال بصفته الديبلوماسي الأعلى رتبة في السفارة.
المصدر: نداء الوطن
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