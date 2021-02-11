مصر مهتمة بهذا الموقع

تحدثت مصادر ديبلوماسية عبر "نداء الوطن" عن أن مصر تدعم الحريري وتريد أن تعزز موقعه في وجه تحالف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، ومن هذا المنطلق عزمت على دعوته إلى القاهرة ودعمه في موقعه أمام القوى المهيمنة في لبنان.

ونفت المصادر للصحيفة أن تكون مصر مشاركة في المبادرة الفرنسية، غير أنها أكدت في الوقت عينه أنّ "هناك علاقات قوية ووثيقة بين مصر وفرنسا وتطابقاً في الآراء حول ضرورة إنقاذ لبنان من محنته، فضلاً عن كون القيادة المصرية تحرص على الموقع الرئاسي السنّي في لبنان، ويهمها ألا يتم إضعافه أمام باقي القوى الحاكمة".