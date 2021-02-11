"حزب الله" لم يسلّم الحريري أيّ اسم ولم يوافق على من سمّاهم

كتبت غادة حلاوي في"نداء الوطن": حتى يوم امس لم يكن قد نضج بعد اي حلّ قابل للحياة يتعلق بتشكيل الحكومة. الخلافات المحلية بقيت تتسيّد المشهد، وتتمحور كما بات معلوماً حول: حجم الحكومة 18 وهي الصيغة التي يصر عليها الرئيس المكلف سعد الحريري وقدم تشكيلته الاولى على اساسها، او 20 وفق ما يرغب رئيس الجمهورية، مع الثلث المعطل، وحقيبتي العدل والداخلية. بموازاة هذه العقبات لا يزال غياب الثقة بين الرئيسين هو الطاغي والذي يحول دون اي تقارب بينهما. وفيما تتفاقم رغبة رئيس الجمهورية بضرورة اعتذار الحريري يصرّ الاخير على التمسك بتكليفه ويجول مستنجداً بالاصدقاء. تكشف مصادر الساعين أن المساعي المحلية فشلت في تأمين لقاء بين الرئيسين لتخفيض منسوب الثقة المفقودة، اما المساعي الخارجية فلم تتبلور بما يوحي بحلحلة.

لم يسبق وان سمع "حزب الله" من الرئيس المكلف ان ثمة مانعاً اميركياً بتمثيله في الحكومة في عهد الادارة الماضية، قد يكون الحريري قالها في مجالسه وقد يكون ذلك تبريراً للتأخير، لكنه لم يتبلغ ذلك رسمياً، والمسألة الثانية هي ان "حزب الله" لم يسلّم الحريري الاسماء المقترحة للحكومة من قبله. اجتهد الرئيس المكلف باقتراح اسمين ضمنهما التشكيلة التي اودعها عند رئيس الجمهورية لكن "حزب الله" لم يبد رأيه بشأنهما، لانه كان يعرف ضمناً ان صيغة هذه الحكومة لن يكتب لها النجاح لاعتبارات عدة، حتى الحريري كان يعرف ان تشكيلته لن تحظى بالقبول ومع ذلك حملها من باب التبرير ان التأخير ليس من عنده.

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