برنامج التكافل الإجتماعي: فوضى واستنسابية في توزيع "الإعاشات".. والجيش...

كتبت "نداء الوطن": لم يعنِ توكيل "الجيش" بتوزيع أموال "برنامج التكافل الإجتماعي" على العائلات اللبنانية الأكثر فقراً نهاية المحاصصة والاستنسابية، بل وُضع الجيش في واجهة تلقف اللوم على أي تقصير أو فوضى حاصلة. وفي حين تتوسع رقعة الفقراء والمعوزين بشكل يومي، تصل شكاوى بالمئات من أسر لم تنتفع من الـ400 ألف ليرة المخصصة لمساعدتها على مواجهة ظروف الإقفال العام، بل وتتهم مسؤولي أحزاب بالتدخل في شؤون "اللوائح" وتحويل المساعدات لجماعتهم بدل إعطائها للفئات الأكثر عوزاً.نظرياً، أقرّ توزيع المساعدات الاجتماعية على عائلات تلامذة المدارس الرسمية وذوي الإحتياجات الخاصة والسائقين العموميين (الذين تحددهم النقابة) والحائزين على بطاقات من وزارة الشؤون الإجتماعية، كما على العائلات الأشد عوزاً وعلى متطوعي الدفاع المدني والذين ملأوا استمارات في وزارتي الداخلية والشؤون، أو عبر الموقع المخصص على أن يوزع الجيش الأموال بشكل شهري. أما واقعياً، ففي محافظة الجنوب كان "الفرض والإملاء الحزبي" سيّدَي الوقف في توزيع مبلغ ضئيل كهذا، وفي بيروت فوضى وهنا لا بد من طرح السؤال: لماذا لا توجد آلية رقابية ومُحاسبتية؟لم يستغرب الوزير السابق لوزارة الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان سماع مثل هذه الوقائع وأسف عبر "نداء الوطن" لأن يتم تحويل الجيش اللبناني إلى "شباب دليفري" عملهم يتوقف عند توزيع الحصص، وأن يتم وضعهم "ببوز المدفع" في "مواجهة الفقراء والمحتاجين"، و"لا يمكننا النظر بإيجابية إلى هذا المشهد غير السّوي، من دون أن نسقط من الحساب أن كل ما يحدث من فوضى لا دخل للجيش فيه، بل لأن "الخبز لم يُعط للخباز". ومن المفترض أن يكون الجيش على الحدود اللبنانية السورية كي يحمي البضائع المدعومة من التهريب، إلا أن هناك من يعتقد ان امراً اشد اهمية في اشراك الجيش في "دليفري مال" أقل ما يُقال فيه أنه غير دقيق وغير تقني وغير مبني على أسس موثوقة!".لقراءة المقال كاملاً