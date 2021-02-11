لبنان

قاسم هاشم: طرح التدويل في غير توقيته

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:09
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رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د.قاسم هاشم، أنه لا شيء دائما وثابتا في السياسة اللبنانية، اذ غالبا ما تتعرض العلاقات بين الكتل النيابية والاطراف السياسية، الى خضات وخلافات ومواجهات إعلامية نتيجة التباين في وجهات النظر، خصوصا ما يتعلق منها بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، فمن الخلافات، ما يتطور الى حد اعادة خلط الأوراق، ومنها ما ينتهي بسرعة على قاعدة "غيمة ومرقت"، مؤكدا بالتالي ان الجرة لم تنكسر بين بعبدا وعين التينة، ولا يجب ان تنكسر نظرا لحاجة البلاد الى توافق عام يستولد حكومة انقاذية، ويخرج اللبنانيين من المأزق الاقتصادي.
وأكد هاشم  في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية أن الدعوات لدخول الأمم المتحدة على خط الأزمات اللبنانية، وبالتالي الى تدويل الملف اللبناني، خطوة غير استراتيجية نعرف بدايتها لكننا نجهل نهايتها، مؤكدا بالتالي أن لا مصلحة للبنان بتدويله في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه، وفي ظل تقاطع وتضارب وتقاسم المصالح الدولية، ما يعني من وجهة نظر هاشم، ان طرح التدويل في غير توقيته وزمانه الصحيح، وكناية عن عقدة جديدة تضاف الى سلسلة التعقيدات اللبنانية، "اللهم فاشهد اني قد بلغت".
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المصدر: الانباء الكويتية
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