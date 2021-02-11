لبنان

إطار الحلّ معلَّق على "شدّ الحبال"...فرنسا تحيي مبادرتها بدعم عربي

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:22
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كتب وسام ابو حرفوش وليندا عازار في "الراي الكويتية" طغى على الاهتمام اللبناني، عنوانان أمنيان - عسكريان: الأول مضيّ الجيش الإسرائيلي بمناورة "عاصفة البرق" التي يُجريها تحت عنوان "تعزيز الجهوزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان"، والتي ترافق انطلاقها الثلاثاء مع تهديد وزير الدفاع بيني غانتس "بتدفيع لبنان كله ثمناً باهظاً ودماراً هائلاً"، إذا اندلعت حرب على الجبهة الشمالية.

والثاني، الاعتداء الحوثي الخطير الذي تعرّض له مطار أبها السعودي، والذي قوبل بموقف لبناني، أكد التضامن مع المملكة "في وجه أي اعتداء على سيادتها وأي محاولات لتهديد أمنها واستقرارها".

وتعاطت مصادر مطلعة في بيروت مع هذين التطوريْن على أنهما في إطار التجاذب الحاد على جبهة النووي الإيراني ومحاولات توجيه رسائل أو انتزاع "أفضليات" في رسم سقف التفاوض الذي لابد آت و"حُزْمته" التي لم يتم بعد حسْم إذا كانت ستراعي مطالب دول أوروبية وخليجية بأن تشمل صواريخ إيران البالستية وأدوارها في المنطقة وبأن تتسع مروحة المُشاركين في ما يريد هؤلاء أن يكون "اتفاق - 2".

من هنا، تدعو المصادر نفسها لرصْد إذا كانت وقائعُ الأشهر الأخيرة وما رافقها من حِراك دولي قادتْه فرنسا عبر مبادرتها التي عادتْ إلى الضوء بعدم ممانعةٍ أميركية قبل أن تبرز حركةٌ عربية موازية، كرّست إطار حلّ للأزمة الحكومية في لبنان - سواء بعد حين أو في سياق توجيه "رسائل حسن نية" مبكرة - يتفيأ عنوانَ "الواقعية" الفرنسي، والأهمّ فيه حضور "حزب الله" ولو عن بُعد في تشكيلة الاختصاصيين غير الحزبيين والتي يغيب فيها الثلث المعطّل.
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المصدر: الراي الكويتية
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