لبنان

اشتباكات ليلية في عكار.. وبيان صادر عن بلدية القرقف

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:29
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وقع اشكال مساء أمس في بلدة القرقف في عكار بين شبان من البلدة وآخرين من بلدة ببنين تخلله اشتباك وتبادل لاطلاق النار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

في التفاصيل ان اشكالاً سابقاً بين شبان من البلدة، وآخرين من ببنين وقع منذ يومين، حيث تم قطع الطريق عليهم ومنعهم من الدخول الى البلدة، والذي تطور أمس لاشتباك مسلح.

وكان عدد من المسلحين المنتشرين على اسطح الأبنية قاموا باطلاق النار باتجاه شبان بلدة ببنين الذين قاموا بالرد على مصدر النيران الامر الذي أدى الى اثارة الخوف والرعب لدى الناس الآمنين .

وقد دعت بلدية القرقف السلطات الأمنية والقضائية الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الامن ووضع حد لهذا التفلت.
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