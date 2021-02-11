في التبانة.. اشتبه بسارق واطلق النار باتجاهه

وقع اطلاق رصاص في منطقة الملولة في التبانة مساء أمس، وفقما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد تبين ان المدعو "ع.م." اشتبه بقيام احد الاشخاص بسرقة بطارية سيارته من داخل الموقف، حيث قام بإطلاق النار باتجاهه بهدف تخويفه من دون ان يصيبه.وقد قامت دورية من الجيش اللبناني بتوقيفه على الفور للتحقيق.