ذكرت مصادر مطلعة لـ "اللواء" أن "رئيس الجمهورية متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة من 18 وزيرا تحقيقاً للشراكة، بسبب عدم مشاركة تكتلين كبيرين مسيحيين في الحكومة وهما "تكتل الجمهورية القوية" و"تكتل لبنان القوي"، وبالتالي اصبح لزاماً ان يسمي الرئيس عون ستة وزراء، في وقت ان الرئيس المكلف سعد الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير الذي يريده التيار، وحزب الطاشناق سمّى بشكل منفرد ومستقل وزيره، والحريري ايضاً اختار وزيرا مسيحيا، وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية.

من جهتها، قالت مصادر التيار الوطني الحر " لـ "نداء الوطن" : على الجميع أن يعلم جيداً أنّ الرئيس عون لن يكون "باش كاتب" عند أحد لا في الداخل ولا في الخارج، وهو لن "يبصم" على أي تفاهمات داخلية ولا خارجية ما لم تمتثل لمطالبه باحترام الأصول الدستورية، وبالتالي ليس على الرئيس المكلف سوى أن يتعامل مع أمر واقع لا مفر له منه، ولو جال القارات السبع، وهو أنّ طريق التأليف يمرّ من بعبدا".