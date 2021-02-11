لبنان

عند الحاجز.. أوقفوه وضبطوا معه مبلغاً كبيراً ومسدساً حربياً

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:51
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اثناء تفتيش روتيني لعناصر الجيش المتمركزة عند احد الحواجز في منطقة التبانة، عثرت بحوزة احد الاشخاص ويدعى "ه.ج" داخل سيارته على مسدس حربي ومبلغاً كبيراً من المال بالليرة اللبنانية.

وعلى الاثر، أوقفته العناصر للتحقيق معه. 
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