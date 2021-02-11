عند الحاجز.. أوقفوه وضبطوا معه مبلغاً كبيراً ومسدساً حربياً

اثناء تفتيش روتيني لعناصر الجيش المتمركزة عند احد الحواجز في منطقة التبانة، عثرت بحوزة احد الاشخاص ويدعى "ه.ج" داخل سيارته على مسدس حربي ومبلغاً كبيراً من المال بالليرة اللبنانية.



وعلى الاثر، أوقفته العناصر للتحقيق معه.