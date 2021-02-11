لبنان

حزب الله ليس بهذا الوارد

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:56
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لفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ"البناء" إلى أن الحزب يؤيد أي مبادرة تصب في إطار التوافق على تأليف الحكومة لكن الحزب ليس بوارد الضغط على حليفه رئيس الجمهورية ولا على أي حليف آخر. موضحة أن الحزب يقبل بما يتوافق عليه عون والحريري وهما المعنيان دستورياً بتأليف الحكومة. وتؤكد المصادر في الوقت نفسه بأن حزب الله يرى بأن الظروف الراهنة تتطلب وجود الرئيس الحريري في سدة رئاسة الحكومة".
المصدر: البناء
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