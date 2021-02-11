جنبلاط للحريري: معك لأبعد الحدود

الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الحريري برئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عند العاشرة من ليل الثلاثاء، كما أوضحت مصادر قيادية اشتراكية لـ"نداء الوطن"، اتسم في الشكل "بكثير من الود على المستوى الشخصي لا سيما وأنه أتى بعد الموقف الإيجابي الذي اتخذه جنبلاط إزاء الحريري إثر فيديو بعبدا المسيء بحقه". أما في المضمون، فتناول التشاور مختلف جوانب الواقع الحكومي "بحيث يمكن القول إنه أصبح هناك تقارب في وجهات النظر بخلاف الفترات الماضية".وإذ شددت على أنّ "الاستعصاء في التأليف باتت واضحة أسبابه"، أكدت المصادر أنّ جنبلاط أكد وقوفه مع الحريري "لأبعد حدود"، وأنهما تناقشا خلال الاتصال في مستجدات المواقف وفي نتائج جولة الرئيس المكلف الخارجية واتصالاته وصولاً إلى مبادرة الرئيس نبيه بري التي سرعان ما اصطدمت "بالحائط المسدود نفسه المرتكز على مطلب جبران باسيل بالاستحواذ على الثلث المعطل في الحكومة"، منوهةً بأنّ التواصل سيستمر بين الجانبين اللذين اتفقا على استكمال التشاور بعد لقاء الحريري بماكرون.وعلمت "النهار" ان جنبلاط اكد للحريري دعم موقفه تماما في الملف الحكومي وان الاتصال بينهما عكس استمرار التعقيدات عند موضوع الثلث المعطل.