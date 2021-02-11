قراءة في الأرقام: كورونا ما زال نشطًا جدًا.. ما هي الخيارات المتاحة؟

٤/١ ماذا يمكننا ان نستنتج من أرقام الكورونا المبلغ عنها أمس؟ ٣١٥٧ حالة جديدة، ٢١٪ معدل للفحوصات الموجبة، ٩٢٨ مريض في العناية المركزة، و٦٦ حالة وفاة. لا يزال الكورونا نشطًا جدًا في المجتمع. لماذا، على الرغم من أسابيع من الإغلاق؟ وكأفراد، ما هي الخيارات المتاحة لنا؟
— Firass Abiad (@firassabiad) February 11, 2021
٤/١ ماذا يمكننا ان نستنتج من أرقام الكورونا المبلغ عنها أمس؟ ٣١٥٧ حالة جديدة، ٢١٪ معدل للفحوصات الموجبة، ٩٢٨ مريض في العناية المركزة، و٦٦ حالة وفاة. لا يزال الكورونا نشطًا جدًا في المجتمع. لماذا، على الرغم من أسابيع من الإغلاق؟ وكأفراد، ما هي الخيارات المتاحة لنا؟