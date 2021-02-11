لماذا إستقال الرئيس العام للرهبانية المريمية؟

أثارت قبول البابا فرنسيس إستقالة الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي مارون الشدياق الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى هذه الإستقالته.

وفي المعلومات أن الأباتي الشدياق، الذي قصد الفاتيكان مؤخرًا حاملًا معه تقريرًا عن وضع الرهبانية، طلب من الدوائر الفاتيكانية إطلاق يده في سلسلة إصلاحات في الرهبانية تقوم على العودة إلى حياة التقشف والفضيلة أو أنه يقدّم إستقالته.

وبعد دراسة مطولة لتأثيرات ما يطالب به الأباتي الشدياق على الوضعية الداخلية للرهبانية قرر البابا فرنسيس قبول إستقالته وعيّن النائب البطريركي العام المطران حنا علوان للإشراف على الرهبانية ريثما يصار إلى إنتخاب سلطة رهبانية جديدة.