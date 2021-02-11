لبنان

الحراك الفرنسي يتلقّى جواب إيران... والحكومة بانتظار الضوء الأخضر!

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
11-02-2021 | 12:30
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في الايام الاخيرة زادت جرعات التفاؤل فيما يخص ملف تشكيل الحكومة اللبنانية حتى أنها وصلت الى حدّ الحديث عن مفاوضات جدية حول ما قد يقبل به رئيس الجمهورية ويتنازل عنه الرئيس المكلّف في إطار عملية تسوية شاملة تؤدي الى ولادة الحكومة. ولكن، برزت في الساعات الاخيرة معطيات جديدة توحي بأن لا حلول قريبة تلوح في الأفق.

 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الجو التشاؤمي لا يعني أبداً ان المبادرة الفرنسية لم تسلك طريق استعادة نشاطها، بل على العكس فان الحراك السياسي الفرنسي يظهر بشكل جدّي بهدف الوصول الى تشكيل حكومة تساهم في عملية الإنقاذ المرجوّة، الا ان هذا المسار الذي بدأه الفرنسيون لم يصل الى خواتيمه بعد، بل لا يزال يواجه عوائق جدية تظهّرت في الأيام الاخيرة.

 

وأشارت المصادر الى أن الفرنسيين بدأوا سلسلة اتصالات مكّوكية بشأن الملف الحكومي في لبنان ببعض دول الإقليم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وإيران، لكن هذه الاتصالات لم تكن على ما يبدو ايجابية، إذ ان الجانب الايراني أبلغ الفرنسيين بأنه غير معني بربط الساحة اللبنانية بأي تسوية إقليمية وبالتالي فهُو ليس بوارد الضغط على "حزب الله" الذي بدوره سيضغط على الرئيس ميشال عون للتنازل عن مطالبه، وطلب من الفرنسيين الاستمرار في التواصل بشكل مباشر مع الحزب.

 

ولفتت المصادر الى ان الاتصالات لا تزال جارية مع المملكة العربية السعودية ذلك لأن الفرنسيين مقتنعون بأن الرئيس سعد الحريري لن يُقدم على تشكيل فعلي في ظل رفض سعودي لحكومة يشارك فيها "حزب الله". ويعتقد هؤلاء أن ليس لدى الحريري مشاكل جدية مع مطالب عون لكنه يتعاطى معها كشمّاعة الى حين إيجاد حل للمشكلة الرئيسية وهي مشاركة "حزب الله" في الحكومة.

 

وترى المصادر أن الفرنسيين قد يعلنون تقدّمهم في ملف التشكيل في لحظة أساسية مرتبطة بالضوء الاخضر من الرياض، وقبل ذلك الحين لا يمكن الحديث عن أي تطورات جدية في هذا الملف الذي لا يزال عالقاً بين المطالب والمطالب المضادة!

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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