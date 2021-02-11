لبنان

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد ناصر نصرالله

Lebanon 24
11-02-2021 | 10:54
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نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان، العميد الركن المتقاعد ناصر نصرالله، الذي توفي بتاريخ 10 / 2 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

 

من مواليد: 19/ 9 / 1945 الجديدة - الشوف.

تطوع في الجيش بتاريخ 1/ 10 /1966، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1969، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1 / 7 / 1996.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

 

ينقل الجثمان بتاريخ 11/ 2 / 2021 الساعة 10,00 من مستشفى الروم إلى بلدة جديدة الشوف طريق المختارة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12,00، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

 

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 12 / 2 /2021 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة14,00 في منزل شقيقه الدكتور هشام نصرالله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وعلى أرقام الهواتف التالية:

 

شقيقه: الدكتور هشام نصرالله 752931/ 03 - 310245/ 05

شقيقته: الدكتورة عيدا نصرالله 774868/ 03

صهره: السيد زياد جريديني: 666173/ 71

صهره: السيد جاد خيرالله 207546 /03

 

 

 

لبنان

تعازي ووفيات

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