لبنان

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
11-02-2021 | 11:15
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، مما يؤدي الى تكون ضباب محلي على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع، من المتوقع ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى امطار غزيرة على السواحل و ثلوج على المرتفعات المتوسطة.

 

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية التي تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خصوصا في الجنوب.

 

 

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل ، مما يؤدي الى تكون ضباب محلي على المرتفعات.

 

 

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة و تشكل ضباب محلي على المرتفعات.

 

 

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة.

 

 

- الحرارة على الساحل من 10الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية نهارا شمالية - شرقية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كلم/س .

- الانقشاع: جيد إلى متوسط

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و 85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,27

- ساعة غروب الشمس: 17,18

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