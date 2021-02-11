الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 12،11و13 / 2 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة فيطرون يتخللها استعمال ذخيرة خلبية".واعلنت في بيان ثان "انه لغاية 28 / 2 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".وفي بيان آخر ، اشارت الى ان "القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية، بتاريخ 11 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.30 والساعة 14.30 من كل يوم، في حقل رماية مزرعة حنوش ــ حامات، بواسطة الأسلحة الرشاشة".كما اصدرت بيانا رابعا، افادت فيه ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 15 و19/2 /2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00 بإجراء تمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وفي بيان خامس، اشارت الى ان "وحدات من الجيش ستقوم لغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش ـ حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".كذلك اصدرت بيانا سادسا، اعلنت في خلاله انه "لغاية1 /3 /2021، ستقوم وحدات من الجيش باجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".وفي بيان سابع، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات".وختاما اشارت المديرية الى انه "لغاية 18 / 2 /2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـــ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".