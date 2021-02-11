لبنان

رشا الامير: لسنا عملاء بل هم كذلك

Lebanon 24
11-02-2021 | 11:48
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اكدت شقيقة لقمان سليم رشا الامير لإذاعة "صوت لبنان" ان القتلة يستمرون بكل لحظة في قتل هذا البلد الصغير، وسفراء الدول تداعوا للمشاركة وسيطالبون بتحرك النيابات العامة مع علمهم المسبق ان الضغط لن يثمر عنه اي نتيجة.
 
اضافت: اليوم نودع لقمان وغداً سنرى كيف سيتعاطى القضاء بالقضية في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، ولكن اشك سلفاً بأن نصل الى نتيجة، وانا على عكس لقمان لا استطيع ان اقول صفر خوف لكن استمد طاقتي من شجاعته واتعهد بمواصلة مسيرته.
 
وقالت الأمير: الخوف موجود لان الناس فقدت كل شيء، ودارة آل سليم لن تغادر ارضها ولسنا عملاء بل هم كذلك. 
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