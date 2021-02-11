لبنان

مداهمات وتوقيف 5 اشخاص في القرقف عكار

Lebanon 24
11-02-2021 | 12:07
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نفذ الجيش مداهمات في منطقة القرقف في عكار،على خلفية الاشكال الذي حصل أمس. 

وتمكن الجيش من توقيف 5 اشخاص داخل البلدة وضبط اسلحة استعملت في الاشتباك. وتمت احالتهم الى التحقيق.
 
 
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