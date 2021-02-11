مداهمات وتوقيف 5 اشخاص في القرقف عكار

نفذ الجيش مداهمات في منطقة القرقف في عكار،على خلفية الاشكال الذي حصل أمس.



وتمكن الجيش من توقيف 5 اشخاص داخل البلدة وضبط اسلحة استعملت في الاشتباك. وتمت احالتهم الى التحقيق.