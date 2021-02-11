رئيس تكتل منزعج من احد النواب: ما عمل شي

انتقد رئيس تكتل نيابي بارز في جلسة خاصة احد النواب الاعضاء في كتلته، معتبرا انه لم يستفد من علاقاته العربية بشيء، اذ انه ، اي النائب، لم يقم بأي مبادرة لتخفيف التوتر الحاصل بينه (رئيس الكتلة) وبين دول كان يقول النائب انه قادر على التأثير عليها.