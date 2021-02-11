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لبنان
أبو زيد: روسيا مستعدة تزويد لبنان ببعض اللقاحات مجانا
Lebanon 24
11-02-2021
|
12:29
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اعلن النائب السابق امل ابو زيد "ان روسيا تعتبر لبنان بلدا صديقا، وان الحكومة الروسية مستعدة لتزويد لبنان ببعض اللقاحات من دون أي مقابل وبشكل مجاني، وهذه الخطوة تؤكد روابط الصداقة بين الشعبين الروسي واللبناني".
وكان أبو زيد قد التقى في موسكو، مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وكشف بعد عودته الى بيروت "أنه تبلغ خلال اللقاء موافقة الدولة اللبنانية على استيراد اللقاح الروسي سبوتنيك
."
وقال:" تطرق النقاش خلال اللقاء الى الوضع الحكومي، وشرحت للسيد بوغدانوف وجهة نظرنا من حيث الشراكة الوطنية الفعلية بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. هذه الشراكة دستورية حسب النص، ولرئيس الجمهورية الحق بتسمية الوزراء المسيحيين ، ومن غير المقبول فرض أسماء على فخامته وهو غير موافق عليها".
واضاف:" إن اللقاء المباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كفيل بفتح المجال للتفاهم على تأليف الحكومة، شرط الاعتماد على معايير واضحة والتزام النصوص الدستورية الأساسية التي أقسم الرئيس العماد ميشال عون على احترامها."
واشار الى أن "روسيا ترفض التدخل في هذا الملف بشكل مباشر ، ولكنها تعتبر ولادة الحكومة مطلبا اساسيا لاستقرار لبنان
."
وختم:"لمست تطابقا بين وجهة نظرنا وبين التوجه الروسي لناحية ضرورة ولادة الحكومة في لبنان بسبب تفاقم الازمات الاجتماعية والسياسية والامنية."
المصدر:
الوكالة الوطنية
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