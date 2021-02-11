ماكرون - الحريري: انسجام تام وأكثر من لقاء

علم" لبنان 24" من مصادر مطلعة ان انسجاما تاما يسود العلاقة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس المكلف سعد الحريري، وان اللقاء المعلن عنه امس بين الرجلين الى عشاء عمل في الاليزيه لم يكن الاول، بل سبقته لقاءات اخرى خلال وجود الحريري في العاصمة الفرنسية منذ ايام.