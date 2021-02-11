دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، عند العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في 16 الحالي، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان