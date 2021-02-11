لبنان

جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
11-02-2021 | 12:54
A-
A+
Doc-P-792905-637486452251014392.jpg
Doc-P-792905-637486452251014392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، عند العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في 16 الحالي، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2021-02-11
15:08 | 2021-02-11
15:07 | 2021-02-11
15:04 | 2021-02-11
14:58 | 2021-02-11
14:49 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website