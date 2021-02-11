أحداث طرابلس: قرار بتخلية اثنين من الموقوفين

أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية مارسيل باسيل قرارا بتخلية إثنين من الموقوفين اثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وهما محمد شعبان ومحمد بيباني، في الوقت الذي إستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي قرار تخلية بيباني، محيلا الملف الى محكمة التمييز العسكرية للبت فيه، كما أصدر مذكرات توقيف في حق 15 موقوفا.





يشار الى أن عدد الموقوفين على خلفية أحداث طرابلس بلغ 31، وقد جرى توقيفهم بجرائم إثارة أعمال الشغب ومعاملة قوى الأمن بالشدة وإلقاء قنابل مولوتوف وغيرها من المواد الحارقة