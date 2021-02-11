لبنان

المازوت المُهرب يتسرب شمالاً .. فهل من حلّ؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2021 | 13:43
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أفادت مصادر خاصة لـ"لبنان 24" أن الطرقات في منطقة جرد القيطع تشهد يومياً عمليّة تهريب مادة المازوت في المعابر غير الشرعية عبر الطرقات الجبليّة إلى منطقة الهرمل ما تسبب بعمليّة تسرب على طول الطريق كما و أيضاً تشهد الطرقات في منطقة الجومة عملية تهريب الدجاج و المازوت عبر طريق منطقة الشقدوف - عكار العتيقة وصولاً إلى منطقة القموعة.

ووفق المعلومات فإن عمليات التهريب تحدث ليلاً و نهاراً أمام المواطنين والدولة عاجزة عن توقيفها بسبب حماياتٍ أمنيّة. وقد طالب الأهالي من الأجهزة الأمنية وخصوصاً من الجمارك بضرورة إقامة حواجز على الطرقات و توقيف المهرّبين.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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