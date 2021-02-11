ما جديد قضية زينة كنجو؟

أصدر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري قرارا طلب فيه تعميم بلاغ بحث دولي بحق المدعى عليه المطلوب استرداده إبراهيم فادي الغزال على جميع دوائر الانتربول في العالم، وبخاصة أنتربول أنقرة، وعند توقيفه إعلام النيابة العامة التمييزية بذلك ليصار الى إرسال ملف استرداده بالطرق الديبلوماسية وفقا للأصول القانونية المعمول بها.







كما كلف القاضي الخوري شعبة الإتصال الدولي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون القرار الصادر عنه، والقاضي بتعميم بلاغ البحث بحق المدعى عليه.







وكان المستدعي محمد عباس كنجو، والد الضحية زينة كنجو التي قتلت على يد زوجها إبراهيم خنقا، قد تقدم بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي بطلب إسترداده بالإستناد الى مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا بتاريخ 8/2/2021 بجرم القتل