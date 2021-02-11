التمايز بين الطاشناق و"التيار" مفتعل؟

علق مرجع سياسي في قوى الثامن من آذار على مضمون الخطاب السياسي الذي يتحدث به انصار الرئيس ميشال عون، والذي يعتبر ان حصة "التيار" يجب ان تكون منفصلة عن حصة الطاشناق نظرا إلى التمايز بينهما في الكثير من القضايا.وقال المرجع ان هذا التمايز مفتعل من اجل الوصول الى تحصيل حصة سياسية وحكومية اضافية، خصوصا ان كل المعطيات توحي بأن العلاقة الثنائية بين الطرفين اكثر من جيدة.