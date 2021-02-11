18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القاضي صوان استمع الى إفادة قهوجي كشاهد
Lebanon 24
11-02-2021
|
14:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمع المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الى إفادة قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة شاهد في القضية، على أن يستأنف تحقيقاته بدءاً من الإثنين المقبل مع أشخاص لم يسبق أن مثلوا أمامه (ومنهم من هو مدعى عليه) وأُدرجت أسماؤهم على لوائح الإستدعاءات للأسبوع المقبل وما يليه.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار ينخفض...كيف أقفل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض...كيف أقفل في السوق الموازية؟
22:09 | 2021-02-10
10/02/2021 10:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض غامض قد يتحول لجائحة فوق الجائحة.. الملايين معرضون و"الصحة العالمية" تحذر!
Lebanon 24
مرض غامض قد يتحول لجائحة فوق الجائحة.. الملايين معرضون و"الصحة العالمية" تحذر!
17:00 | 2021-02-10
10/02/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع ملحوظ بالدولار.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع ملحوظ بالدولار.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
08:53 | 2021-02-11
11/02/2021 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تتخلى عن ملايين جرعات "فايزر".. والسبب غريب
Lebanon 24
اليابان تتخلى عن ملايين جرعات "فايزر".. والسبب غريب
19:30 | 2021-02-10
10/02/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:17 | 2021-02-11
هل يشمل اللقاح اللاجئين في لبنان؟
15:08 | 2021-02-11
اخماد حريق في سن الفيل
15:07 | 2021-02-11
توقيف 324 شخصاً بجرائم مختلفة خلال كانون الثاني المنصرم
15:04 | 2021-02-11
المفتي دريان استهداف مطار أبها ينتهك كل القيم والأخلاق
14:58 | 2021-02-11
الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية
14:49 | 2021-02-11
دفع مستحقات المضمونين ابتداء من الثلاثاء المقبل
فيديو
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
11/02/2021 15:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
11/02/2021 15:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
11/02/2021 15:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact