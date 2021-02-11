القاضي صوان استمع الى إفادة قهوجي كشاهد

استمع المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الى إفادة قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة شاهد في القضية، على أن يستأنف تحقيقاته بدءاً من الإثنين المقبل مع أشخاص لم يسبق أن مثلوا أمامه (ومنهم من هو مدعى عليه) وأُدرجت أسماؤهم على لوائح الإستدعاءات للأسبوع المقبل وما يليه.