الجميل: السلطة السياسية مسؤولة عما حصل لسليم ​

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في مداخلة تلفزيونية أن "هناك صراعا بين منطق العنف والسلام، ومن اغتال لقمان سليم هو من انصار ان يبقى لبنان في حالة التوتر والعنف الدائم، إن كان بالداخل او الخارج وثقافة الموت هذه والتدمير والعنف تواجه اليوم ثقافة الحياة والحرية"، وشدد على أن "الشرط الاساسي للحوار والسلام هو العدالة وتطبيق القانون والدستور والمساواة بين اللبنانيين وفرض سيادة الدولة على كامل الاراضي".



ورأى أن "هناك ميليشيات مسلحة تستعمل السلاح في الداخل وتخون وتخوف وتضطهد، ولقمان كان محاصرا وتحت المجهر، أما شرط الحوار الذي تحدثت عنه والدة لقمان سليم فهو العدالة والمساواة بين الناس"، مشيرا الى انه "لن يكون هناك حوار جدي اذا ما كان هناك طرف يضع المسدس على الطاولة، والفريق الاخر لا يملك شيئا للدفاع عن نفسه"، معتبرا أن "الشعب رهينة في يد الميليشيات المسلحة، فيما يرفض بقية اللبنانيون استخدام العنف ومقابلة السلاح بالسلاح."



واعتبر أن "البلد تدمرعلى مدى 15 سنة والحرب كانت تجربة قاسية ولا نريد العودة اليها، والمطلوب اليوم تجريد كل الميليشيات من سلاحها من قبل الدولة وبشكل سلمي ومعاونة كل الدول التي تؤمن بحرية لبنان وسيادته، وهذا ما تقوله القرارات الدولية 1559 و1701



اضاف: "هذه القرارات صدرت عن مجلس الأمن وتقول بكل صراحة أنه لا يجوز أن يكون هناك سلاح بيد أحد في لبنان خارج إطار يد السلطة الشرعية اللبنانية"، وأكد أن "كل مواطن لبناني حر يعبر عن رأيه بوضوح دون مساومة، وكل من لم يرضخ لرغبة حزب الله بالترغيب او بالترهيب، هو مهدد اليوم"، وقال: "هناك مجموعة كبيرة من اللبنانيين خضعوا لحزب الله اما بالترهيب اي التخويف أو بالترغيب أي من خلال إدخالهم إلى السلطة واعطائهم مواقع ومناصب".



وتابع: "ان هذه السلطة السياسية الموجودة اليوم متواطئة مع "حزب الله" وتغطي هذا الاداء وهي مسؤولة بشكل مباشرعما حصل مع لقمان سليم"، وقال: "اذا كانوا حقيقة احرارا ويريدون مصلحة البلد، فليستقيلوا من مجلس النواب ويسحبوا هذا الغطاء عن سلطة يسيطر عليها "حزب الله"، واي بقاء على كراسيهم هو غطاء للقتل وخطف لبنان."



واعتبر الجميل أن "هناك شبكة أمنية إسمها "حزب الله" تنتشر وموجودة داخل الاجهزة الامنية وتضغط على القضاء وقادة الأجهزة وتشوه معالم الجريمة في كثير من الاحيان وتمنع القوى الامنية من الدخول الى بعض الاماكن، ما يعطل بشكل تام اي وصول الى الحقيقة. وقال: "هناك من جهة تواطؤ من قبل السلطة السياسية مع "حزب الله" وخرق لحزب الله لبعض الأجهزة الأمنية وضغط على القضاء اللبناني كي لا يقوم بواجباته، ونرى ما يحصل مع القاضي فادي صوان الذي يحقق في قضية المرفأ الذي هو خاضع للمزايدات السياسية والتهديدات السياسية والأمنية".



واردف: "لبنان متفلت ونحن في حالة تهديد منذ العام 2005 حين بدأت القوى السياسية تتحرر وتحاول فرض سيادة الدولة، أولا من تحرير لبنان من الاحتلال السوري وثانيا من سلاح حزب الله"، واشار الى أن "إغتيال لقمان سليم حقيقة مرة ونحن نعرف ان هناك تهديدا واضحا لكل من هو في هذا الموقع السياسي".



وختم: "ان "حزب الله" يريد وضع يده على الحكومة والكل يعلم ان اي حكومة من هذا النوع لن تتمكن من فتح قنوات مع المجتمع الدولي، فيما لبنان بحاجة للانفتاح لمساعدته على الخروج من الكارثة الاقتصادية".